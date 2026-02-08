ルックスもマインドも穏やかなムード。でもどこか芯のある女性を印象づける着こなしは、多くの女性の理想でもある。そんな理想をかなえた彼女が好むのは、白・グレー・ベージュのニュートラルカラー。なかでも淡い色みにしぼって、心地よくも端正な表情を披露。「見心地が柔らかい」服の組み合わせ【 PROFILE 】NAME : EvaSTYLE : RELAXY ELEGANTHOBBY : MUSEUM HOPPING（ 服選びのポイント ）□白・グレー・ベージュでやりくり□