【ニューヨーク＝山本貴徳】ロイター通信によると、２０２４年９月、米フロリダ州で当時大統領候補だったドナルド・トランプ氏がゴルフをしていた際、同氏を狙った暗殺未遂を企てたとして起訴されていたライアン・ラウス被告（５９）対し、同州の連邦地裁は４日、終身刑を言い渡した。検察側によると、被告はトランプ氏がプレーしていたゴルフ場の茂みに隠れているところを、シークレットサービス（大統領警護隊）の警護官に見