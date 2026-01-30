29日夜、愛知県尾張旭市の授業中の学習塾から火が出て建物が全焼しました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、29日午後7時45分ごろ、尾張旭市東栄町の学習塾の女子生徒から「塾の中のパソコンが爆発した」と通報がありました。消防車など13台が出てし、火の勢いはおよそ1時間半で収まりましたが、木造2階建ての建物が全焼しました。当時は授業中で、塾の経営者の男性(50代)と小学生から高校生の生徒あわ