金正恩総書記が、海外に派遣された北朝鮮軍兵士について「いかなる報酬や対価、利害関係もなく戦場で戦っている」と執拗に繰り返している。今月16日、平壌の金日成競技場で開かれた社会主義愛国青年同盟（青年同盟）創立80周年記念大会での演説での発言だ。約1カ月前、ロシアに派遣された工兵連隊の帰国歓迎式でも同様の表現が使われており、「無報酬派兵」が単なる象徴的修辞ではなく、現実を反映している可能性が強まっている。