ロシア製旧式航空機を再就役へロシアの航空会社が旅客輸送量を維持するため、保管されていた旧型航空機の再稼働を進めていることが、2026年1月19日、ロシア国内メディアの報道により明らかになりました。【画像】ああ、納入予定が大幅ずれ込み…これがロシア部品で作り直しのMS-21です国営メディア「RIAノーボスチ」が、国営企業ロステックの発表として伝えたところによると、Tu-204/214、An-148、Il-96などのロシア国産旅客機