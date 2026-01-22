Ｕ―２３アジアカップ（サウジアラビア）準決勝の日韓戦（２０日）で０―１と敗れたＵ―２３韓国代表が、母国メディアから?袋叩き?にあっている。絶対に負けられない日韓戦で、日本は前半３６分に右ＣＫから最後はＤＦ小泉佳絃（２０＝明大）が押し込んで先制に成功。その後は追加点こそ奪えなかったが、攻守で相手を上回り勝利。決勝へ進出し、中国との対戦が決まった。この結果に大きな落胆を見せているのが韓国だ。日本は