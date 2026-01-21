2026年、中東の大国イランはかつてない激動の渦中にある。【写真】アラビアの書家が愛用するダイソーの書道用品に衝撃！？昨年末から始まった抗議活動は、瞬く間に全土へと波及し、現体制を揺るがす深刻な反政府デモへと発展した。当局によるインターネット遮断や武力による制圧が続く中でも、人々の怒りが収まる気配はない。なぜ、これほどまでにデモは拡大し、国民は命の危険を冒してまで声を上げ続けるのか。その背景には、積み