女子プロレスラーのスターライト・キッドが１８日までにインスタグラムを更新。顔半分を出した写真を公開し、反響を集めた。ロングヘアを前後から写した写真を添え、「Ｍｉｌｋｔｅａ」と茶系のカラーリングをした様子。鼻と口は大きなハートマークのイラストで隠しているものの、フォロワーからは１００件超のコメントが集まり、「美しい」、「あらま、お嬢様」、「やはりマスクの中の人は可愛いかった」、「美人すぎて反則