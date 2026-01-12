東京・大田区のマンションの一室で音響設備会社社長の河嶋明宏さん（44）の遺体が発見されたのは8日午前だった。翌日、殺人容疑で逮捕されたのは同社営業部長・山中正裕容疑者（45）。警察の取り調べに対して容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているというが、「逮捕前の任意の調べで容疑者は“日頃の態度が不満があり、意見を言いに行ったら、もみ合いになった”と説明。さらには“玄関にあった殺虫剤を噴霧し