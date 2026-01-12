あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ハローワーク」の略語は？「ハローワーク」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ハロワ」でした！ハローワーク（公共職業安定所）とは、仕事をお探しの方や求人事業主の方に対して、さまざまなサービ