定年後の再雇用期間を満了し、住宅ローンも完済して肩の荷がすべて下りた。今後は夫婦2人でのんびり過ごそう。そう一息ついた矢先、とっくの昔に独立した2人の娘のうち、45歳の長女に"異変"が発生。その影響で夫婦の健全な家計は一気にあやしいものに。家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんが出した救済案とは――。