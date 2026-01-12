元TOKIOの城島茂（55）が5日、自身が代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」の公式サイトを立ち上げた。ギャラから解析する“TOKIOの絆” 国分太一コンプラ違反疑惑に松岡昌宏も城島茂も「共闘」同社は、城島によって、今月1日に創業したが、TOKIOは昨年6月25日、元メンバーの国分太一（51）の件を受け「グループとして再起を図ることは難しい」との判断で解散し、31年の歴史に幕を下ろしていた。所属の「株式会社TOKIO