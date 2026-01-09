ウクライナの首都キーウに9日未明、無人機による攻撃があり、4人が死亡しました。エネルギー施設に対する攻撃で停電も起きていて、市民生活に影響が出ています。ロイター通信によりますと、ウクライナの首都キーウに9日未明、無人機による攻撃がありました。ウクライナ当局は攻撃はロシアによるものだとしていて、キーウ市のクリチコ市長は住宅などへの攻撃で4人が死亡し、19人がケガしたと明らかにしました。死亡したうちの1人は