大分県内の住宅敷地内で去年12月、70代男性の体を触るわいせつ行為をしたとして、中国籍の41歳男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大分県豊後大野市に住む会社員、中国籍のヤン・シュウファー容疑者（41）です。 警察によりますと、ヤン容疑者は去年12月中旬、県内の住宅敷地内で、同意しない判断が困難な状態にあることに乗じ、無職の70代男性の体を触った疑いが持たれています。 被害にあった