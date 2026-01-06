岡本がブルージェイズ入り米大リーグ・ブルージェイズは4日（日本時間5日）、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手を獲得したと発表した。現地メディアでは、この獲得の狙いが番記者によって語られている。カナダ唯一のメジャー球団・ブルージェイズへの移籍が決まった岡本。4年総額6000万ドル（約94億円）とされている。カナダのスポーツ専門局「TSN」の公式YouTubeには、MLB公式サイトで