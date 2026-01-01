占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！蠍座（10/24~11/22生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？2025年下半期から、幸運の星・木星がそっと味方をしてくれる運気が続く蠍座。その力を借りて、前向きにチャレンジしていくことでさらに道が開けていくでしょう。ただし心の中では、漠然とした不安や些細な心配ごとがいくつも湧いてきそう。試練の星・土星