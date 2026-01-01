【蠍座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

蠍座（10/24~11/22生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

2025年下半期から、幸運の星・木星がそっと味方をしてくれる運気が続く蠍座。その力を借りて、前向きにチャレンジしていくことでさらに道が開けていくでしょう。

ただし心の中では、漠然とした不安や些細な心配ごとがいくつも湧いてきそう。試練の星・土星とインスピレーションの星・海王星が重なる2月中旬頃からは、現状はうまくいっているのに、先のことをマイナスに考えたり、物事や相手の嫌な面にばかりついつい目がいってしまったりするかも。実際のところは、決して悪い状態ではないことを忘れないで。心の中のネガティブの渦に飲み込まれず、蠍座の得意な集中力を発揮して、目の前の状況、これからのいい面だけを捉えるようにしましょう。

あまり慎重になりすぎず、自分を信じて前向きな姿勢でいると、さらなる幸運をつかめるでしょう。旅行や遠出に幸運があるときなので、休暇にはできるだけ遠くへ出かけるのがおすすめです。なかなか遠くには行けない場合は、テレビで紹介されていたお店に行ってみる、ふと会いたくなった友人に連絡をしてみるなど、思いつきを行動に移すことも開運ポイントになります。

じっとして頭の中で考えを巡らすよりも、今いる場所から少し動いてみること、自分の好奇心を最大限に活かすことを心がけましょう。行動してみると、自分でも驚くほど楽しめたり、意外なほどうまく物事が進んだりして、新たな人生の楽しみ方を見つけられるかもしれません。

蠍座の2026年上半期の《仕事運》は？

思い切った行動が運気を開くとき。仕事は忙しくなりますが、そのぶんやりがいを感じてポジティブに打ち込むことができそうです。資格の習得やキャリアアップのための行動が未来につながる暗示もあります。幸運をつかさどる木星があなたの背中を後押ししてくれるときなので、「面白そう」「やってみたい」という小さな好奇心の種を積極的に育てていきましょう。それがやがて、大きな実りにつながるかもしれません。

その一方、土星と海王星の重なりから、やるべきことは多いのに、何が正解かわからないという感覚になることも。何に不安を感じているのか、曖昧になっている部分を整理して、実務として処理していくと安心できるでしょう。

蠍座の2026年上半期の《健康運》は？

ストレスに敏感になる2026年上半期は、体を動かすことで頭がすっきりしそう。健康増進のためにも、日頃から運動をして体の巡りを整えましょう。おすすめはサイクリングやヨガ、自宅でトレーニングをするならスクワットやストレッチがいいでしょう。太腿を鍛えることで、基礎代謝がアップしたり、普段の動作まで楽になったりする効果も。

ただし、毎日無理なく続けることが大切です。負荷をかけすぎずに、少しずつ習慣にしていきましょう。仕事や日常生活においても、自分の体力を意識して、頑張りすぎないことがポイントです。「もう少し踏ん張れそう」というときほど、自分の中で線引きをして、明日に回すという選択をするようにして。

蠍座の2026年上半期の《人間関係》は？

マインドがオープンになり、人間関係が広がりそうです。とくに、自分と違う価値観をもつ人、違う文化やルーツを背景にもつ人がキーパーソンに。そういった相手との出会いや会話から、あなたの向上心や好奇心が刺激されそうです。軽い雑談だけの関係よりも、思想や信念を語り合うことでつながりが深まるでしょう。

講座やセミナーなどの学びの場で知り合う相手とも、年齢や立場を超えた関係が生まれるかも。旅先での出会いや、移動中に居合わせた人との縁もありそう。狭いコミュニティにとどまらず、いつもと違う場所に顔を出すと、一気に縁が拡張されていくでしょう。「この人と話していると世界が広がるな」と感じる人がキーパーソンとなり、幸運の入口に。

蠍座の2026年上半期の《金運》は？

2〜3月は気が大きくなり、あるだけ使ってしまうような浪費のムードになりそう。木星の影響で興味の幅が広がることもあり、お金をかけたいものが増えるかもしれません。それでも、自分の肥やしになると確信できるものへの出費は潔く決断しましょう。例えば、一生の思い出になるような旅行、学びにかかる費用などは吉。経験や知識に変換できる支出には後悔がなさそうです。

理想を追いかけて散財しすぎないように、ある程度の予算管理はするようにしましょう。流動的にお金が貯まりやすいタイミングではないので、先取り貯金をして、残ったお金でやりくりをするとよさそうです。また、ストレス解消のための衝動的な出費には注意しましょう。

