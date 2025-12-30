楽天の三木肇監督（４８）が、４番争奪戦のゴングを鳴らした。今季は辰己が開幕４番を努めたが、結果的に浅村や新外国人のボイトら計１０選手が座った。現状で固定できる主砲が不在だからこそ、指揮官は「４番争いをみんなが意識してやってくれたらうれしいけどね」とし、競争を促した。チームの本塁打数は６月に加入したボイトが１３本でチームトップ。今季史上４７人目の３００本塁打を達成した実績十分の浅村が９本塁打で続