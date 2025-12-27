一番捕まっている違反って？ くるまのニュース

2024年の交通違反 最も多い＆最も反則金が高い違反は？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2024年の1年間で多かった交通違反を振り返っている
  • 最も多かったのは一時不停止で、速度違反が84万7378件で最多に
  • 放置違反金納付命令件数は63万5787件で、駐車違反は都市部を中心に多い
記事を読む

おすすめ記事

  • 私たちは、不機嫌な人を見ると無意識のうちに距離を取ってしまいます。不機嫌な態度は周囲との関係だけでなく、実は運や金運にも影響を与えると言われています。いつも笑顔でいるのは簡単ではありませんが、不機嫌な状態が続くことで、知らず知らずのうちに貧乏体質に近づいてしまうこともあるのです。※サムネイル画像：PIXTA
    「フキハラ」で金運が下がってしまう？不機嫌が貧乏体質につながる理由 2025年12月21日 21時40分
  • 高速道路上の工事規制箇所（画像はイメージ Photo：PhotoAC）
    NEXCO「前を見て運転してください」…“高速道路“ミサイルに苦言！ “工事帯”に突っ込む“衝撃映像”がスゴイ！ 事故になる原因とは？ 2025年12月27日 12時10分
  • 財布が見当たらない… 二次会でカラオケに行った時の出来事／身の毛がよだつゾッとした話
    財布が見当たらない… 二次会でカラオケに行った時の出来事／身の毛がよだつゾッとした話 2025年12月25日 21時30分
  • 重量物をはこぶ車両のイメージ（画像：ASARI／PIXTA(ピクスタ)・イメージです。今回の事案とは無関係です）
    NEXCO「大激怒発表」に批判殺到！ 「二度と通行させるな」「出禁でいい」 わずか「4年で21回“不正通行”」の“悪質事業者”を名指し指摘！ ルール無視「規格外車両」運行で是正指導 2025年12月25日 17時30分
  • 年明け早々「動かない」!? 1月2日・3日が混雑ピークの衝撃（画像はイメージ）
    高速“地獄”の年末年始!? 最大35km渋滞＆「休日割引なし」のWパンチに悲鳴 2025年12月27日 14時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 高山一実&ふくらP 離婚を発表
    2. 2. 母も解けず検索…小6の面積問題
    3. 3. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
    4. 4. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
    5. 5. 少女と性行為 学童指導員を処分
    6. 6. 関越道で多重事故 通行止め続く
    7. 7. 12人産んだ母「命名」で後悔も
    8. 8. 67台が絡む事故 新たに遺体発見
    9. 9. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
    10. 10. 関越道で50台以上が絡む事故
    1. 11. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
    2. 12. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
    3. 13. 無資格でアートメイク 大問題に
    4. 14. 「呪術」に酷似 ゲームが物議
    5. 15. 1.5億円脱税か 夫のSNSにも異変
    6. 16. Mステ まさかのオチに会場爆笑
    7. 17. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
    8. 18. 小泉氏 カロリーメイトを支給
    9. 19. エスカレーター「新マナー」の今
    10. 20. オズワルド伊藤 破局理由語る
    1. 1. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
    2. 2. 少女と性行為 学童指導員を処分
    3. 3. 関越道で多重事故 通行止め続く
    4. 4. 関越道で50台以上が絡む事故
    5. 5. 無資格でアートメイク 大問題に
    6. 6. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
    7. 7. 母子死亡「ただの心中じゃない」
    8. 8. グエー死んだンゴに閲覧3億以上
    9. 9. バラの花に似た発疹 感染を発表
    10. 10. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
    1. 11. ポルシェ事故「268km」自覚なし
    2. 12. 「桜花中」新設中学校名に異論
    3. 13. バストランク 客が閉じ込め被害
    4. 14. 男児のふんどし画像8万点所持か
    5. 15. シャッター開かず消防団出動不能
    6. 16. 大阪でのクマ目撃 倍増してます
    7. 17. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
    8. 18. 「音信不通」のホテル社長が謝罪
    9. 19. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
    10. 20. アイドルへの「花」トラブル多発
    1. 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
    2. 2. 小泉氏 カロリーメイトを支給
    3. 3. 愛子さま「優しく抱き続けた」
    4. 4. 上野公園トイレ改修「不安です」
    5. 5. トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討
    6. 6. 長官「我が国の領土に疑いない」
    7. 7. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
    8. 8. 堀江氏の「差別主義」発言に異議
    9. 9. 小川晶氏に「感覚ズレてる」批判
    10. 10. 日本人動画に中国語字幕?改ざん
    1. 11. 子育て支援金 会社員の負担額
    2. 12. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
    3. 13. 工場で6人刺され重傷 15人を搬送
    4. 14. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    5. 15. 小川氏は「田久保氏と違う」見解
    6. 16. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    7. 17. 今年の食料品値上げ 2万609品目
    8. 18. 松本麗華氏の精神が崩壊した瞬間
    9. 19. 異色経歴 ホームレスから警官に
    10. 20. TBS常務の不正 内部通報で発覚
    1. 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
    2. 2. ゼレンスキー氏選挙負ける可能性
    3. 3. 家族連れていかれ…ウイグルの闇
    4. 4. 韓国で購入の飲料が「焼酎」
    5. 5. 「小骨のない魚」中国で成功
    6. 6. 中国人「観光公害」次の被害者は
    7. 7. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
    8. 8. 『不時着』俳優、日本語で熱演！
    9. 9. 不用意なAI導入 企業は見誤る
    10. 10. 金正恩氏の秘書役死去 北朝鮮
    1. 11. 正恩政権の資金洗浄 FBIが捜査
    2. 12. 「サンタと妻」スピード違反 米
    3. 13. 韓国野球に大きな変化をもたらす
    4. 14. 中国、米軍事関連企業20社に制裁
    5. 15. 配信中に歩行者はねる「くそ」米
    6. 16. 韓国美人ゴルファーの投稿に反響
    7. 17. ソマリランドを国家承認　イスラエル、周辺国が非難
    8. 18. 香港の高層住宅火災 新たな危機
    9. 19. 北欧の国でも「働いて」発言注目
    10. 20. タイ少女が帰国「弟に会いたい」
    1. 1. 生成AIで激変 月商100万円成功も
    2. 2. 「生前贈与の失敗パターン」3選
    3. 3. 本当に買うなら今! 異例の警告
    4. 4. 賞味期限2カ月以上切れてた 波紋
    5. 5. 予想以上に…定年廃止して後悔
    6. 6. アルファード「残クレ」の利点
    7. 7. 日本人が英語会話でつまずく原因
    8. 8. 9割が見落とす? 株の隠し場所
    9. 9. イマーシブ・フォート営業終了へ
    10. 10. 60歳から警備員の仕事 きつい?
    1. 11. ｢ばけばけ｣だからハーンはエリザベスのいるアメリカに帰らなかった…｢漂泊の魂｣に反して日本に留まったワケ
    2. 12. 「銀行は信用できない」危機感
    3. 13. 【丸亀製麺】「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を新春限定で販売
    4. 14. 孫に毎年100万円 贈与税かかる?
    5. 15. PayPayとクレカ どちらがお得?
    6. 16. いつも機嫌のいい人の「口癖」
    7. 17. 「タンス預金」相続時の注意点
    8. 18. 親が元気に→子が破産する末路
    9. 19. NY株 6営業日ぶり反落の見通し
    10. 20. ドーミーイン 客室削りサウナに
    1. 1. Uber配達 Xmasは調理待ち地獄?
    2. 2. QR読み取り 瞬時にする裏ワザ
    3. 3. Windowsに仮想ドライブ機能
    4. 4. 2025年購入のレンズ 1つが正解
    5. 5. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
    6. 6. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    7. 7. Audible 2025年の人気作品ランク
    8. 8. au iPhone16の価格を値下げ
    9. 9. PayPay JRAサービスと連携開始
    10. 10. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
    1. 11. サムスン 公式ストアを開店
    2. 12. iPadOS 26では新たなウインドウ
    3. 13. Hasselbladカメラ搭載の新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」を写真や動画で紹介！FeliCaや高温・高圧防水などに対応【レポート】
    4. 14. 『実は知らなかった』を解消！LINE(ライン)電話＆ビデオ電話の使い方をLINE専門家ひらい先生が徹底解説！
    5. 15. Groq×NVIDIA、グローバル規模でAI推論を加速するため推論技術でライセンス契約締結
    6. 16. AQUOS R6に搭載されたライカレンズと1インチセンサーの実力はいかに
    7. 17. 【契約前にみて】ドコモ光10ギガを契約する前に確認すべきことは？おすすめプロバイダ/10ギガ対応Wi-Fiルーター/キャッシュバック/特典・キャンペーンなど(GMOとくとくBB/OCNインターネット)
    8. 18. AI解説者が解説！ 無料で動画を無制限生成！アリババのAI「Wan 2.6」登場、Sora 2のカメオ風機能も！
    9. 19. 【60代以上必見】LINEで予定を忘れない方法！『リマインくん』の使い方徹底解説
    10. 20. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
    1. 1. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
    2. 2. 山本由伸 モデルと破局していた?
    3. 3. ダルが息子2人と外食 ほっこり
    4. 4. 尚弥に衝撃 来年はフェザー級も
    5. 5. 伊東純也 復帰戦スーパーゴール
    6. 6. アーモンドアイ G1で存在感なし
    7. 7. ベリンジャーに4億ドル要求 波紋
    8. 8. セルティック移籍も出番なしか
    9. 9. 寺地拳四朗、世界挑戦が前日夜に中止　王者ガルシアが公開計量後に体調崩す、代替試合なく興行は計4試合に
    10. 10. 置き石マーキング 被害額1350万
    1. 11. 嵐5人でドライブ ファン喜びの声
    2. 12. 阪神新外国人「魔球」に熱視線
    3. 13. ホープフルS ロブチェンG1初制覇
    4. 14. 侍J8人先行発表 井端監督が示唆
    5. 15. 山田優「高級ホテル」な自宅公開
    6. 16. 「武豊とルメールおもろい」注目
    7. 17. 最高のアスリート 1位はメッシ
    8. 18. ソシエダの過酷な締めくくり
    9. 19. ダルビッシュ なか卯で「感動」
    10. 20. 有馬記念 前日最終オッズを発表
    1. 1. 高山一実&ふくらP 離婚を発表
    2. 2. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
    3. 3. 67台が絡む事故 新たに遺体発見
    4. 4. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
    5. 5. 1.5億円脱税か 夫のSNSにも異変
    6. 6. Mステ まさかのオチに会場爆笑
    7. 7. オズワルド伊藤 破局理由語る
    8. 8. 高市氏に小泉元首相まさかの一言
    9. 9. 高山一実 ふくらPとの離婚発表
    10. 10. 元乃木坂 高山一実とふくらP離婚
    1. 11. MEGUMIが企画し世界的にヒット
    2. 12. 元妻・福原愛さんが再婚＆妊娠…江宏傑さん　変ぼうした現在の姿！そっくり娘＆息子も顔出し「超かわいい」
    3. 13. SKY-HIが年内謹慎「たった6日」
    4. 14. 春日 妻に不機嫌ハラスメントか
    5. 15. TBS田村アナの極秘婚 局内も驚き
    6. 16. スマホない時代何して過ごした?
    7. 17. たくろう 体調不良で当日欠席
    8. 18. SASUKEで骨折シーン放送か 賛否
    9. 19. 名探偵津田に出て知名度爆上がり
    10. 20. 娘誕生前に祖父他界 大谷憔悴か
    1. 1. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
    2. 2. 歯の裏に腫瘍? 7歳次男を手術へ
    3. 3. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
    4. 4. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
    5. 5. プロポーズ2日後 希少がん判明
    6. 6. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    7. 7. 夫の女友達が急に女アピール
    8. 8. 「犬と棘の話」に涙腺崩壊の声
    9. 9. 郵便配達員 近隣住民から悲鳴
    10. 10. 売り切れないでほしいミスド新作
    1. 11. ディズニーストア 先行販売へ
    2. 12. ドミノ・ピザ お正月セット発売
    3. 13. GUのメンズアウターでこなれ感
    4. 14. 「父親は“超有名歌手”」朝ドラがデビュー作の24歳･イケメン俳優に来年注目のワケ。父親譲りの声が魅力
    5. 15. ローソンの「新作スイーツ」
    6. 16. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    7. 17. 【スタバ新作】旨味と香り、サクサク食感が楽しめる！玉露抹茶を使ったフラペチーノ＆ティーラテが登場
    8. 18. 【1位〜6位】12月27日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
    9. 19. 大人気の「編み物キット」6種類
    10. 20. ファミマの可愛い「グミ」紹介