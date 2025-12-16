スズキ株式会社は、軽乗用車「ワゴンR」および福祉車両「ワゴンR 昇降シート車」の一部仕様を変更し、2025年12月15日より発売した。 今回の改良では、最新の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能を採用し、安全性能を大幅に強化。また、ステアリングヒーターやカラー液晶ディスプレイの搭載により快適性も向上した。外観も刷新され、