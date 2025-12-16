新潟県の花角英世知事が東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を容認した。反発の声もあるが、地元の経済界から再稼働を求める声が強まっていた。こうした背景には首都圏におけるエネルギー供給の脆弱さがある。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「今年の冬、計画停電の実施に現実味が帯びている」と指摘する。小倉氏が解説していく。 【画像】2026年X月、東京エリアの電力予備率