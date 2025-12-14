全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の和カフェ『茶洒（さーしゃ）金田中』です。料亭のDNAを確かに感じる上質な味わいと空間店内には一直線に伸びるヒバのカウンターが鎮座。眼前に苔庭を望めば、ああ、なんて美しい！心の声が漏れた。こちらは老舗料亭『金田中』による和カフェだ。静謐な空間に尻込みしそうだが、14時以降なら大人のおやつ時間を求めて、なんな