11月25日、JR東日本とPASMOは新コード決済サービスの『teppay（テッペイ）』を発表。2026年秋以降に本サービスを提供し始める予定だ。【写真】2026年秋以降からサービス開始！『teppay』で“できること”『teppay』の名称が物議「『teppay』はモバイルSuicaとモバイルPASMOをダウンロードしている人であれば、全員が利用可能になります。交通系ICの残高チャージや定期券購入にも使用でき、さらに両アプリの間で残高の相互送金・