大相撲の関脇安青錦（21）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、安治川部屋＝の大関昇進が26日午前、福岡国際センターで開かれる日本相撲協会の初場所（来年1月11日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会で正式に決まる。ウクライナ出身初の大関誕生となる。決定後、協会は使者を派遣し、福岡県久留米市の安治川部屋宿舎で昇進伝達式を実施。注目される口上の文言について安青錦は24日「師匠（安治川親方＝元関脇安美錦）に『