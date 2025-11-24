物価高の影響からコンビニおにぎりもかつての100円程度からジリジリと値上がりし、現在は150～200円が主流になりつつあります。そんな中、「おむすび権米衛」は、コンビニおにぎりの1.5倍ほどの大きさながら、塩むすび130円、和風ツナ200円など手ごろな価格を維持しています。 値上げ圧力の強い市場で、なぜ権米衛はこの価格を守れているのでしょうか。その背景には、単純な値下げ努力ではなく、原料にしっかり投資しな