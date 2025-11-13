１３日の東京株式市場は日経平均株価が前日比５０円安の５万１０１３円と反落して始まった。ＴＯＰＩＸは上昇している。 １２日の米株式市場ではＮＹダウが４日続伸し最高値を更新した。ナスダック総合株価指数は続落し、ハイテク株からバリュー株へのセクターローテーションの流れが続く格好となった。外為市場でドル円相場は１ドル＝１５４円台後半と円安基調を継続している。米議会上院で可決さ