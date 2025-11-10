「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）阪神・藤川球児監督（４５）が９日、今朝丸裕喜投手（１９）の成長に驚愕（きょうがく）した。１８７センチから投げ下ろす最速１５１キロの直球は威力十分で、今年のリーグ優勝決定後には先発候補にも浮上した逸材。ブルペンでドリスの助言を受けながら７１球を投げ、藤川監督に猛アピールした。来年の開幕ローテは村上、才木が確定し、高橋、大竹は有力。２枠空いており、右腕は堂々と名乗