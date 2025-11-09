気象庁は、午後5時3分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震について、詳しく調べた結果、これをM6.9に更新した。震源の深さについては10kmから16kmとした。今後も1週間程度は、最大震度4程度の地震に注意が必要だと説明した。【映像】震度4の地震が起きた岩手また、北海道の根室沖から三陸沖にかけての特定の震源域で、M7.0以上の地震が発生した際に発表される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」については、