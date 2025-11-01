［2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島 3-1 柏レイソル、11月1日、東京・国立競技場］広島がJリーグ杯決勝で柏を3-1で下し、2022年以来2度目の優勝を達成した。今季途中に柏から広島へ完全移籍したFW木下康介は先発出場。かつてのチームメイトたちと火花を散らしたが、試合終了後には誰よりも早く柏イレブンの元へ駆けつけた。宣戦布告のストライカー心を鬼にして戦った。この日、ストライカーの位置で先発出場