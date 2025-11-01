トランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝10月、韓国・釜山（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10月31日、合成麻薬フェンタニルの流入を理由にした中国への20％の追加関税について、米中首脳会談後に表明した10％の引き下げに加え、残りの10％も削減する可能性を示した。実現すれば中国への「フェンタニル関税」が撤廃され、貿易摩擦の緩和につながる。大統領専用機内で記者団に語った。フェンタニ