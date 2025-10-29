2026年1月より放送されるテレビアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』のキービジュアル、メインPV、追加キャストが発表された。あわせて、メインPVで披露された、本作のために書き下ろされたオープニングテーマ「シルベ」を、ホロライブ所属のVTuber常闇トワが担当することが発表された。常闇は今回が初のアニメタイアップとなる。【動画】公開された『勇者パーティを追い出された器用貧乏』メインPVキービジュアルで