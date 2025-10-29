出版社や通信事業者などでつくる一般社団法人ABJは29日、漫画などの日本の出版物を無断掲載している海賊版サイトでの「ただ読み」の被害額が、推計で年約8兆5千億円に上るとの調査結果を発表した。全世界の海賊版サイトの被害実態を把握するため、今年7〜8月に913サイトを対象に実施。被害の広がりが浮き彫りになった。6月の国別アクセス数や滞在時間などを調査。報告書などによると、123の国・地域から計約28億回のアクセスが