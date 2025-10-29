知識を集める時代から、在り方を耕す時代へ――答えを探す人間から、真理を探究する人間へ――1．答えがあふれる時代に、なぜ私たちは迷うのか現代は「答え」に満ちた時代だ。SNSを開けば誰かの意見が並び、AIに尋ねれば瞬時に解が返ってくる。知識を得ることは、これまでになく容易になった。しかし、不思議なことに――これほど多くの情報を手にしても、私たちは満たされない。「どう生きればいいのか」「何が正しいのか」と問い