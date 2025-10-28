自身はPS新記録、チームはWS史上2番目の長期戦を制す【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回6時間39分の死闘を制しサヨナラ勝ち。大谷翔平投手は試合後に自身のインスタグラムを更新し、2本塁打を放った自分よりも真っ先に同僚の活躍を称えた。大谷は初回の第1打席に二塁打を放つと、3回の第