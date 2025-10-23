斉藤汰直（亜細亜大）【2025年ドラフト注目投手「生採点」】【ドラフト情報】危うい均衡で成り立っているドラフト制度の実情...今後は制度設計の見直しを迫られる局面へアップを繰り返す室内練習場。ストレッチから軽いキャッチボールを始める斉藤汰直投手は、決して先を急がない。一つ一つの動作をゆっくり、ゆっくりと繰り返し、昨日良かった感触を体に思い出させ、今日試そうとしている新たな動作を体に刷り込むかのように