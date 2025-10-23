米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の会談がなくなったことが２１日に明らかになった。トランプ氏は今月１６日のプーチン大統領との電話会談後、戦争終結に向けた合意形成のため「約２週間以内」にハンガリー・ブダペストで会談を行う計画を発表したが、この日になってトランプ氏は、プーチン氏が平和を真剣に望んでいないとして「無駄な会談はしたくない。時間の浪費も望まない」と非難した。ホワイトハウス当局