2CVの精神受け継ぐ小型EV開発もシトロエンは、12月にパリで開催されるイベントで、将来のデザインとブランドの方向性を発表する予定だ。【画像】シトロエンのフラッグシップSUVと超小型四輪EV【C5エアクロスとアミを詳しく見る】全29枚6月にシトロエンの新CEOに就任したグザビエ・シャルドン氏は、ブランドの明確さが欠けているという指摘を認めつつも、依然として革新は可能だと主張している。新CEOに就任したグザビエ・シャル