良い夢、悪い夢はどうして見るの？ 人はなぜ夢を見るのか。その理由は、まだ完全には解明されていません。一般的には、日中の出来事や感情、記憶などを脳が整理し、処理する過程で夢を見ていると考えられています。 睡眠には、ノンレム睡眠とレム睡眠の２つのパターンがあります。脳も体も活動が低下するノンレム睡眠では、成長ホルモンなどを分泌して体をメンテナンス。一方、脳の活動が活性化するレム睡眠では、日中の視