[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Alphamega Stadium)※28:00開始<出場メンバー>[パフォス]先発GK 93 N. MichaelDF 2 K. PileasDF 4 ダビド・ルイスDF 5 David GoldarDF 23 デリク ルカセンMF 11 JajáMF 17 ミスラヴ オルシッチMF 26 イバン・シュニッチMF 30 V. DragomirMF 88 Pêpê RodriguesFW 33 アンデルソン シウヴァ控えGK 1 J. GorterGK 82 P. PetrouDF 25 ブルーノ ランガDF 77 ジョアン コレイアMF