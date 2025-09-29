KDDIは、Amazon.co.jpで「UQ mobile ウェルカムパッケージ」利用時の還元を増額した。通常は最大1万2000円相当のところ、10月12日までは最大1万5000円相当になる。 Amazonで販売中の「UQ mobile ウェルカムパッケージ」（SIM単体）をUQ mobile契約時に利用すると、事務手数料3850円が無料になるほか、通常最大1万2000円相当のau PAY残高が還元される。 10月12日までにウェルカムパッケージのエン