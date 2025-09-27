食楽web 地元・神戸のお土産を選ぶとき、「さすが神戸は洋菓子の街ですね」と言われたい。だからこそ、全国的に知られた有名店よりも、地元でしか出会えない“小さな名店”を選びたくなります。 神戸・西元町の『makostandard（マコスタンダード）』は、まさにそんな時に選びたいお店。素材の良さに向き合ったまっすぐなお菓子と、店主夫妻の温かなおもてなしが詰まった、地元民が誇りたくなる一軒です。 ショ}