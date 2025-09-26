3代目に進化！ 最安モデルの仕様とは？三菱自動車は2025年9月18日、「eKスペース」のフルモデルチェンジを発表し、同年10月29日に発売を予定しています。今回登場する新型eKスペースのなかでも、もっとも手頃な価格で購入できるエントリーモデルは、どのような仕様なのでしょうか。よりスクエアなデザインに進化！ 最安モデルの仕様とは？【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”三菱の新型「軽ワゴン」です！（30枚以上）