博多華丸大吉の博多大吉（54）が、MCを務めるNHK情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。選挙時のSNSによるフェイク情報の拡散について、私見を述べた。番組では自民党総裁選を特集する流れで、「選挙とSNS」についても解説。NHKの相澤祐子解説委員からは、SNSでフェイクを含む情報が拡散されることについて、特定の候補者を勝たせたいという政治的な動機に加え、閲覧数に応じた広告収益という経済的な理由も指摘さ