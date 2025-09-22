夏場に入って失速し、パフォーマンスを落としている鈴木(C)Getty Images鈴木誠也（カブス）が、思わぬ不振に悩まされている。今季開幕はこれ以上にないロケットスタートを切れた。開幕2か月で打率.273、14本塁打、52打点、OPS.904のハイアベレージを叩き出し、一時は本塁打と打点でリーグトップクラスの成績をマーク。“オールスター級”とも評される打撃を見せつけていた。【動画】来た確信弾！鈴木誠也がスキーンズを粉砕