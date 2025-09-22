ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤È¯¸À¡É¡¡ÉÔ¿¶¤ËÇº¤à¼çË¤¤ÎËÜ²»¤ËµåÃÄOB¤ÏÆ±¾ð¡Ö´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´¤Æ¤¬°ã¤¦¡×
²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ(C)Getty Images
¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉÔ¿¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¡£³«Ëë2¤«·î¤ÇÂÇÎ¨.273¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢OPS.904¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢°ì»þ¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍè¤¿³Î¿®ÃÆ¡ª¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥¹¥¡¼¥ó¥º¤òÊ´ºÕ¤·¤¿°µ´¬¥¢¡¼¥Á
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎãÇ¯¤Ê¤é¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î²Æ¾ì¤ËÎëÌÚ¤ÏµÞ¼ºÂ®¡£7·î¤È8·î¤ËÊü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö5¡×¡£¤µ¤é¤ËÆ±´ü´Ö¤ÎÂÇÎ¨¡Ê.228¡Ë¤ÈOPS¡Ê.711¡Ë¤Ï¶¦¤ËÄãÄ´¤Ê¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç¤âÂÇÎ¨.211¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.263¤È¡ÈÉÏÂÇ¡É¤Ë¶ì¤·¤àÎëÌÚ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î17Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢31ºÐ¤Î´é¤Ï¤É¤³¤«Éâ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¸å¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÏ¸µ¶É¡ØMarquee Sports Network¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡ÖÂÇÀÊ¤ÎÆþ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤«¤¤Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë»þ¡¢Á°È¾Àï¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È´¶³ÐÅª¤Ë°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎý½¬¤«¤é°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¶ìÇº¡£ÉÔ°Â¤È¤â¼è¤ì¤ëÀÚ¼Â¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤À¤¬¡¢µåÃÄOB¤«¤é¤ÏÍý²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËMLBÄÌ»»233ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥É»á¤Ï¡¢¡ØMarquee Sports Network¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²ßÊªÎó¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤«¤é¡Ø¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï°Õ³°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÌîµå¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤òºï¤ë¥²¡¼¥à¤À¤«¤é¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¶ì¤·¤ß¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥»¥¤¥ä¤ÎÈ¯¸À¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£Å¬Åö¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿´¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤â¤·¤â¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Í¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¤¥ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬µá¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤ÏËèÆü¶À¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤í¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¤¥É»á¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¤¥ä¤Ë´Ø¤·¤Æ»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤ì¡Ù¤È¤«¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤¬Èà¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤ò²¿¤È¤«¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥»¥¤¥ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ø¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£Âº·É¤¹¤ë¤è¡£Èà¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¡¡Ìîµå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£¼ºÇÔ¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¡£ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤Ç10²óÃæ3²ó¤·¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¯¥Ó¤À¡£¤Ç¤âÌîµå¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¤¢¤È¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤¿¤¨¤ë¤è¡£Èà¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¸åÈ¾Àï¤ËÎ×¤à¤¦¤¨¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÇ¼Ô¤Î¡È¶â¸À¡É¤ÏÎëÌÚ¤Ë¤É¤¦¶Á¤¯¤«¡£»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÉüÄ´¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]