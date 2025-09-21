マツダが世界に誇る名車に「ロードスター」があります。世界の自動車メーカーにも影響を与えた同モデルですが、現在の状況はどのようなものなのでしょうか。ロードスターって？ 何が凄いの？【画像】超すげぇ！ これが700万円の「ロードスター」 画像を見る（46枚）現行型で4代目を数えるマツダ「ロードスター」は、ソフトトップ（幌）とリトラクタブルハードトップの「RF」を設定しています。よく知られている「2人乗り小