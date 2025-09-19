63キロから45キロまで18キロの減量に成功したネピちゃん（@nepi_first）さん。「ダイエット&垢抜けのためにやったこと」というコメントとともに、ダイエットの過程を収めた投稿は121万回表示され、「ダイエットって1番の整形なのか」「最後の方の横顔めっちゃ宮脇咲良」「努力の塊すぎる！」などと多くのコメントが寄せられた。ダイエットのきっかけや減量後の心境の変化について、投稿者・ネピちゃんさんに話を聞いた。【ビ