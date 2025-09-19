アフガニスタン駐留米軍の最大拠点だったバグラム空軍基地＝2021年7月【ロンドン、ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、アフガニスタンで米軍の最大拠点だった首都カブール近郊のバグラム空軍基地を「取り戻したい」と述べ、イスラム主義組織タリバン暫定政権に返還を求めていると明らかにした。訪問先の英ロンドン郊外でスターマー首相と開いた共同記者会見で語った。具体的な方法や協議の進捗状況には触れなかった。ト