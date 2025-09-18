ニューストップ > 国内ニュース > 鳥取砂丘が「草原」になりつつある？人気観光名所で起きている異変 鳥取砂丘 鳥取県 環境問題 観光 THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 鳥取砂丘が「草原」になりつつある？人気観光名所で起きている異変 2025年9月18日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 鳥取砂丘の「草原化現象」について書籍から抜粋し紹介している 主な原因は人間の植林業にあり、砂が減少し雑草が繁殖したという 根本的な解決方法はいまだになく、継続的な除草活動が続けられているそう 記事を読む おすすめ記事 武井壮 世界陸上のスターターに指摘「これじゃタイム出にくいわな」「これも陸上！！」 2025年9月16日 11時51分 もう煽らないでくれ！〈月収55万円〉56歳男性の絶叫。コツコツ貯めた1,000万円が「1年で半減」の地獄…順風満帆だった夫婦の悲劇 2025年9月17日 8時15分 釧路湿原を破壊すると得？批判と規制を強めても「メガソーラー建設」が絶対に減らないワケ 2025年9月13日 6時30分 【玉ノ井親方 視点】大の里に“慌てて前に出すぎ”は結果論 あれは勝負どころ 伯桜鵬は初日でスイッチ 2025年9月17日 19時59分 ヒロミ「どうしていいか分からない」猛暑で農作物の不作 イシケン「対策が打ちづらい」 2025年9月16日 11時10分