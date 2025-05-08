まさか、万博で恋に落ちるなんて。絶賛開催中のEXPO 2025 大阪・関西万博。AI、宇宙、未来の乗り物――世界の最先端をこの目で見るつもりが、恋をしました。牛乳に。パフェ作り体験で“白バラ様”にフォーリンラブ万博開幕初日の4月13日、「ORA外食パビリオン」2階の大型体験ゾーン「宴-UTAGE-ラボ」にて行われた、鳥取県産の食材を使ったパフェ作り体験「白バラづくしのオリジナルパフェを楽しモー！」。1日限定のプレミアムなワ